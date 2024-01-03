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Ташуев: «Факел» должен приложить максимальные усилия, чтобы выполнить все задачи

Ташуев: «Факел» должен приложить максимальные усилия, чтобы выполнить все задачи
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Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев выступил с пожеланиями на 2024 год. Наставник воронежского клуба также рассказал о главной цели своей команды во второй половине сезона. В прошлом году 65-летний специалист помимо «Факела» успел поработать и с грозненским «Ахматом».

«Я бы хотел поздравить всех с Новым годом. Желаю, чтобы этот год был лучше, чем прошедший, причём во всех отношениях. С «Факелом» мы должны максимально приложить все усилия, чтобы выполнить наши задачи. Все болельщики должны болеть за свою команду и развиваться. Чтобы у всех в новом году исполнились все желания», — приводит слова Ташуева Metaratings.ru.

Напомним, Ташуев возглавил «Факел» в сентябре 2023 года. На данный момент воронежский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко после 18 туров. Отрыв команды Ташуева от зоны вылета — восемь баллов.

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