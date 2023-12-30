«Факел» к нам приходит!» Воронежцы сняли новогоднее видео

Пресс-служба воронежского «Факела» представила видеопоздравление болельщиков с наступающим Новым годом.

«В этом городе в любой семье может произойти маленькое чудо», — подписана публикация, выложенная в официальном телеграм-канале «Факела».

Напомним, по итогам прошедшей части нынешнего сезона воронежская команда находится на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Они набрали 21 очко за 18 проведённых матчей.

«Факел» уже выбыл из Фонбет Кубка России. Свой ближайший официальный матч воронежцы проведут в начале марта 2024 года с командой «Пари Нижний Новгород». Эта игра пройдёт в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Встреча состоится на стадионе «Нижний Новгород».