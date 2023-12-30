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«Факел» к нам приходит!» Воронежцы сняли новогоднее видео

«Факел» к нам приходит!» Воронежцы сняли новогоднее видео
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Пресс-служба воронежского «Факела» представила видеопоздравление болельщиков с наступающим Новым годом.

«В этом городе в любой семье может произойти маленькое чудо», — подписана публикация, выложенная в официальном телеграм-канале «Факела».

Напомним, по итогам прошедшей части нынешнего сезона воронежская команда находится на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Они набрали 21 очко за 18 проведённых матчей.

Турнирная таблица РПЛ

«Факел» уже выбыл из Фонбет Кубка России. Свой ближайший официальный матч воронежцы проведут в начале марта 2024 года с командой «Пари Нижний Новгород». Эта игра пройдёт в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Встреча состоится на стадионе «Нижний Новгород».

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 16:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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