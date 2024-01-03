«ПСЖ» — «Тулуза»: парижане забили быстрый гол

В эти минуты проходит матч за Суперкубок Франции, в котором встречаются «ПСЖ» и «Тулуза». Команды играют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Хакимом Бен Эль-Хаджем. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Парижане вышли вперёд уже на четвёртой минуте матча — голом отметился полузащитник Ли Кан Ин. Кореец отличился с передачи Усмана Дембеле.
В последний раз сегодняшние соперники встречались 19 августа 2023 года в матче 2-го тура Лиги 1. Тогда игра окончилась ничейным исходом — 1:1.
На данный момент парижане находятся на первом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 40 очков за 17 туров. «Тулуза» располагается на 16-й позиции, у команды 14 очков.
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