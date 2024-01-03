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«Манчестер Юнайтед» договорился о продлении контракта с Ван-Биссакой

«Манчестер Юнайтед» достиг договорённости с правым защитником Аароном Ван-Биссакой о продлении контракта. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, руководство «красных дьяволов» приняло решение об активации опции продления контракта, которая была предусмотрена первоначальным соглашением.

Отмечается, что боссы манкунианцев настроены на продолжение сотрудничества с защитником и по истечении сезона-2024/2025. Клуб может предложить 26-летнему футболисту увеличение зарплаты.

Ван-Биссака выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года. В текущем сезоне защитник провёл за «красных дьяволов» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до конца июня 2024-го. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее сообщалось об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед» к экс-форварду «Челси» Тимо Вернеру.