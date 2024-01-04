«ПСЖ» завоевал Суперкубок Франции, обыграв в финальном матче «Тулузу»

Завершился матч за Суперкубок Франции, в котором встречались «ПСЖ» и «Тулуза». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хакимом Бен Эль-Хаджем. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «ПСЖ» уверенно обыграл соперника и завоевал первый трофей под руководством Луиса Энрике.

Парижане вышли вперёд уже на третьей минуте матча — голом отметился полузащитник Ли Кан Ин. Кореец отличился с передачи Усмана Дембеле. На 44-й минуте Килиан Мбаппе забил ещё один гол для «ПСЖ». Во втором тайме командам не удалось поразить ворота друг друга. Матч так и завершился — 2:0.