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«ПСЖ» завоевал Суперкубок Франции, обыграв в финальном матче «Тулузу»

«ПСЖ» завоевал Суперкубок Франции, обыграв в финальном матче «Тулузу»
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Завершился матч за Суперкубок Франции, в котором встречались «ПСЖ» и «Тулуза». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хакимом Бен Эль-Хаджем. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «ПСЖ» уверенно обыграл соперника и завоевал первый трофей под руководством Луиса Энрике.

Парижане вышли вперёд уже на третьей минуте матча — голом отметился полузащитник Ли Кан Ин. Кореец отличился с передачи Усмана Дембеле. На 44-й минуте Килиан Мбаппе забил ещё один гол для «ПСЖ». Во втором тайме командам не удалось поразить ворота друг друга. Матч так и завершился — 2:0.

Суперкубок Франции 2023 . Финал
03 января 2024, среда. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 0
Тулуза
Тулуза
1:0 Ин – 3'     2:0 Мбаппе – 44'    
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