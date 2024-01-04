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Калинич подписал контракт с хорватским «Хайдуком» с зарплатой € 1 млн

Спортивный директор хорватского «Хайдука» Миндаугас Николициус заявил, что нападающий Никола Калинич подписал контракт с командой с зарплатой € 1 млн до конца сезона.

«Никола возвращается с одной целью: помочь Хайдуку завоевать титул спустя 19 лет», — приводит слова Николициуса The Guardian.

На данный момент после 19 сыгранных матчей хорватской лиги «Хайдук» является лидером с 41 очком. Ближайшие преследователь – «Риека», у которого 35 очков и 18 проведённых игр.

Калинич играл за «Хайдук» в сезоне-2005/2006, потом поиграл за хорватские «Истра 1961» и «Шибеник», а затем команды из других стран: «Блэкберн», «Днепр», «Фиорентину», «Милан», «Атлетико» Мадрид, «Милан» и «Верону».

Последней командой Калинича был «Хайдук», из которого он ушёл летом 2023 года.