Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Жирона» — «Атлетико»: команды обменялись голами до перерыва, хозяева ведут в счёте

«Жирона» — «Атлетико»: команды обменялись голами до перерыва, хозяева ведут в счёте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит встреча 19-го тура испанской Примеры между «Жироной» и мадридским «Атлетико». Команды играют на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Стартовый свисток прозвучал в 23:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 19-й тур
03 января 2024, среда. 23:30 МСК
Жирона
Жирона
2-й тайм
3 : 3
Атлетико М
Мадрид
1:0 Валери – 2'     1:1 Мората – 14'     2:1 Савио – 26'     3:1 Блинд – 39'     3:2 Мората – 44'     3:3 Мората – 54'    

«Жирона» вышла вперёд уже на второй минуте матча. Голом отметился вингер команды Валери, отличившийся с передачи Пабло Торре. Однако уже спустя 12 минут форвард мадридцев Альваро Мората восстановил статус-кво.

На 27-й минуте вингер хозяев Савио поразил ворота Яна Облака. Через 12 минут «Жироне» удалось упрочить лидерство. Гол забил Дейли Блинд. Однако за минуту до конца основного времени первого тайма Мората отыграл один мяч — 3:2.

В данный момент «матрасники» находятся на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 38 очков за 18 туров. «Жирона» располагается на второй позиции, у команды 45 очков.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android