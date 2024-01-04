«Жирона» — «Атлетико»: команды обменялись голами до перерыва, хозяева ведут в счёте

В эти минуты проходит встреча 19-го тура испанской Примеры между «Жироной» и мадридским «Атлетико». Команды играют на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Стартовый свисток прозвучал в 23:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Жирона» вышла вперёд уже на второй минуте матча. Голом отметился вингер команды Валери, отличившийся с передачи Пабло Торре. Однако уже спустя 12 минут форвард мадридцев Альваро Мората восстановил статус-кво.

На 27-й минуте вингер хозяев Савио поразил ворота Яна Облака. Через 12 минут «Жироне» удалось упрочить лидерство. Гол забил Дейли Блинд. Однако за минуту до конца основного времени первого тайма Мората отыграл один мяч — 3:2.

В данный момент «матрасники» находятся на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 38 очков за 18 туров. «Жирона» располагается на второй позиции, у команды 45 очков.

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