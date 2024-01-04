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Луис Энрике выиграл свой первый трофей в качестве главного тренера «ПСЖ»

Луис Энрике выиграл свой первый трофей в качестве главного тренера «ПСЖ»
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Завершился матч за Суперкубок Франции, в котором встречались «ПСЖ» и «Тулуза». Парижане уверенно обыграли соперника (2:0) и подняли над головой первый кубок в сезоне. Трофей также стал первым для испанского специалиста Луиса Энрике, завоёванным в качестве главного тренера «ПСЖ».

53-летний наставник возглавляет французский клуб с прошлого межсезонья. До этого испанец руководил «Ромой», «Сельтой», «Барселоной» и сборной Испанией. С каталонской командой специалист завоевал девять трофеев, в том числе и Лигу чемпионов в сезоне-2014/2015. Чуть позднее, по итогам 2015 года, Энрике был удостоен премии «Тренер года ФИФА».

На данный момент «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Подопечные Энрике набрали 40 очков по итогам 17 туров. Парижане опережают ближайшего преследователя «Ниццу» на пять баллов.

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