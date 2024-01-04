«Зенит» объявил о переходе Ренана в «Интернасьонал»

«Зенит» объявил о переходе Роберта Ренана в «Интернасьонал» на правах аренды.

«Петербургский «Зенит» и «Интернасьонал» из Порту-Алегри достигли договоренности о переходе защитника на правах аренды. Соглашение действует до конца бразильского футбольного сезона 2024 года. Сине-бело-голубые желают Роберту Ренану успехов — как на футбольном поле, так и за его пределами», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале «Зенита».

Напомним, Ренан выступает за «Зенит» с января 2022 года, куда перешёл из «Коринтианса» в статусе свободного агента. Контракт игрока с российским клубом рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Ренан сыграл восемь матчей, но смог отметиться результативными действиями.