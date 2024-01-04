Ионов: 2023 год не совсем удачный для меня, не удалось реализовать то, что хотелось

Бывший футболист «Ростова», «Зенита», «Кубани» и «Краснодара» Алексей Ионов подвёл итоги ушедшего 2023 года.

«В 2023 году сложно что-то выделить, что планировалось, то не получилось воплотить. Год не совсем удачный для меня, потому что мне не удалось реализовать то, что хотелось. Поэтому надеюсь, что в следующем году всё получится, все планы реализуются», — приводит слова Ионова Metaratings.

Напомним, 12 декабря 2023 года стало известно об уходе Алексея Ионова из «Ростова». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 14 матчах за «Ростов» в чемпионате России по футболу и отметился одной результативной передачей. Также на его счету три встречи в Фонбет Кубке России. Ранее 34-летний игрок выступал также за «Краснодар», московские «Динамо» и ЦСКА, махачкалинский «Анжи», краснодарскую «Кубань» и санкт-петербургский «Зенит».