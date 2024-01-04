Озил: Рюдигер — лучший защитник мира, его характера не хватает «Челси»

Экс-полузащитник «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил рассказал, кого из действующих футболистов считает лучшим защитником мира.

«Рюдигер на пике формы – лучший защитник в мире на данный момент. Он показывает отличную игру в составе мадридского «Реала», моего бывшего клуба.

Спросите Холанда или Осимхена, насколько Тони хорош! «Челси» тоже может подтвердить: после его ухода лондонцам зачастую не хватает его характера», — написал Озил в соцсети Х (ранее Twitter).

Рюдигер перешёл в «Реал» из «Челси» на правах свободного агента летом 2022 года. В текущем сезоне защитник провёл за мадридцев 24 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. В среду, 3 января, немец забил победный мяч в ворота «Мальорки» (1:0), что позволило его команде сохранить первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Контракт 30-летнего игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.