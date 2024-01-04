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Защитник «Реала» Рюдигер прокомментировал свой победный гол в ворота «Мальорки»

Защитник «Реала» Рюдигер прокомментировал свой победный гол в ворота «Мальорки»
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Центральный защитник «Реала» Антонио Рюдигер высказался по итогам домашнего матча 19-го тура испанской Ла Лиги с «Мальоркой», который «сливочные» выиграли со счётом 1:0. Автором единственного гола на 78-й минуте игры стал Рюдигер, который отличился ударом головой после подачи с углового полузащитника Луки Модрича.

«Было нелегко найти свободное пространство, поэтому я очень рад забить этот гол. Мы тренировали его. Карвахаль хорошо показывает себя. Подача Модрича была очень хороша, я здорово подстроился под мяч, и это был хороший удар головой», — приводит слова Рюдигера официальный сайт мадридского «Реала».

Мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 48 очков в 19 матчах. Столько же баллов у «Жироны», которую «королевский клуб» опережает благодаря победе в личной встрече.

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