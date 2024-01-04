Испанский журналист: когда я вижу «Жирону», то вспоминаю «Зенит» с Аршавиным

Испанский журналист Серхио Кортина сравнил стиль футбола, который показывает «Жирона» на данный момент, с игрой «Зенита» в розыгрыше Кубка УЕФА — 2007/2008.

«Когда я смотрю матчи «Жироны», я вспоминаю тот самый «Зенит», когда лидером команды был Андрей Аршавин. Тогда им удалось выиграть Кубок УЕФА. Сборная Испании на Евро-2008 действовала схоже по стилю. Создаётся впечатление, будто бы нельзя показать игру лучше, чем это сейчас делает «Жирона», — написал Кортина в соцсети Х (ранее Twitter).

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На данный момент «Жирона» располагается на второй строчке испанской Ла Лиги, уступая «Реалу» лишь по дополнительным показателям. В активе у команды 48 очков после 19 туров. Подопечные Мичела Анхеля в этих играх потерпели лишь одно поражение.