Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Испанский журналист: когда я вижу «Жирону», то вспоминаю «Зенит» с Аршавиным

Испанский журналист: когда я вижу «Жирону», то вспоминаю «Зенит» с Аршавиным
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский журналист Серхио Кортина сравнил стиль футбола, который показывает «Жирона» на данный момент, с игрой «Зенита» в розыгрыше Кубка УЕФА — 2007/2008.

«Когда я смотрю матчи «Жироны», я вспоминаю тот самый «Зенит», когда лидером команды был Андрей Аршавин. Тогда им удалось выиграть Кубок УЕФА. Сборная Испании на Евро-2008 действовала схоже по стилю. Создаётся впечатление, будто бы нельзя показать игру лучше, чем это сейчас делает «Жирона», — написал Кортина в соцсети Х (ранее Twitter).

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko

На данный момент «Жирона» располагается на второй строчке испанской Ла Лиги, уступая «Реалу» лишь по дополнительным показателям. В активе у команды 48 очков после 19 туров. Подопечные Мичела Анхеля в этих играх потерпели лишь одно поражение.

Материалы по теме
Главный тренер «Жироны» прокомментировал победу над «Атлетико» со счётом 4:3
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android