Конте — главный кандидат «Милана» на замену Пиоли

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Экс-наставник «Интера» и сборной Италии Антонио Конте предстоящим летом может возглавить «Милан». Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, руководство «россонери» не рассматривает никаких кандидатов, кроме 54-летнего итальянца. Отмечается, что боссы миланцев, скорее всего, позволят Пиоли доработать до конца сезона, после чего пригласят в команду Конте.

На протяжении тренерской карьеры Конте возглавлял «Челси», «Ювентус», «Интер», «Аталанту», «Сиену», «Бари» и сборную Италии. Последней командой специалиста был «Тоттенхэм». Итальянец покинул лондонский клуб в конце марта прошлого года.

На данный момент «Милан» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Пиоли набрали 36 очков после 18 туров. Отставание команды от лидирующего «Интера» — девять баллов. Также «россонери» выбыли из Лиги чемпионов, заняв третье место в группе.

Ранее стало известно об интересе к центральному защитнику «Милана» Фикайо Томори со стороны мюнхенской «Баварии».