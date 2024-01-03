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«Бавария» может купить Томори у «Милана»

«Бавария» может купить Томори у «Милана»
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«Бавария» планирует приобрести центрального защитника «Милана» и сборной Англии Фикайо Томори. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, правление мюнхенского клуба в последние две недели активно обсуждает кандидатуру 26-летнего англичанина. Представители «Баварии» уже сделали запрос по игроку, однако «Милан» вряд ли продаст лидера обороны в зимнее трансферное окно.

Томори является воспитанником лондонского «Челси». В нынешнем сезоне защитник провёл за «Милан» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Баварии» к ещё одному центральному защитнику — Жонатану Та из «Байера».

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