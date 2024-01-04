Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Зенит» поприветствовал нападающего Педро в команде после трансфера из «Коринтианса»

Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего «Коринтианса» Педро. Футболист присоединится к сине-бело-голубым 12 января и примет участие в командном медицинском обследовании.

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Педро и желает ему не останавливаться в развитии и после переезда в Петербург. Добро пожаловать!» — написала пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, в 2023 году Педро провёл 20 матчей за «Коринтианс» и забил один гол. Также в составе сборной Бразилии U20 он выиграл молодёжный чемпионат Южной Америки.

«Зенит» ушёл на зимний перерыв в сезоне, занимая второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака становилась чемпионом в пяти последних сезонах подряд.