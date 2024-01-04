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Игнашевич отреагировал на смерть Ткаченко, который входил в его тренерский штаб

Игнашевич отреагировал на смерть Ткаченко, который входил в его тренерский штаб
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич отреагировал на смерть Леонида Ткаченко, который входил в тренерский штаб калининградского клуба. Напомним, сегодня, 4 января, стало известно, что Ткаченко ушёл из жизни в возрасте 70 лет.

«Очень сложно подобрать слова, потому что уход Леонида Ткаченко для меня большая потеря. Я не знаком с семьёй Леонида Ивановича, но хочу передать им слова поддержки в этот тяжёлый день.

Леонид Иванович — символ Калининграда. Человек, благодаря которому «Балтика» вписала яркое имя в историю российского футбола. Познакомившись с ним, я узнал, что за этими достижениями стоит выдающаяся личность и преданный делу волевой человек.

Сегодня мы скорбим вместе с семьёй Леонида Ивановича. Пусть земля ему будет пухом», — приводит слова Игнашевича пресс-служба «Балтики».

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