Игнашевич отреагировал на смерть Ткаченко, который входил в его тренерский штаб

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич отреагировал на смерть Леонида Ткаченко, который входил в тренерский штаб калининградского клуба. Напомним, сегодня, 4 января, стало известно, что Ткаченко ушёл из жизни в возрасте 70 лет.

«Очень сложно подобрать слова, потому что уход Леонида Ткаченко для меня большая потеря. Я не знаком с семьёй Леонида Ивановича, но хочу передать им слова поддержки в этот тяжёлый день.

Леонид Иванович — символ Калининграда. Человек, благодаря которому «Балтика» вписала яркое имя в историю российского футбола. Познакомившись с ним, я узнал, что за этими достижениями стоит выдающаяся личность и преданный делу волевой человек.

Сегодня мы скорбим вместе с семьёй Леонида Ивановича. Пусть земля ему будет пухом», — приводит слова Игнашевича пресс-служба «Балтики».