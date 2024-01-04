Матсен сообщил «Челси», что готов перейти в дортмундскую «Боруссию»

Левый защитник «Челси» Ян Матсен сообщил руководству лондонского клуба о своём желании покинуть команду. Об этом сообщает журналист Патрик Бергер в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, нидерландец заинтересован в переходе в «Боруссию». 21-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с дортмундским клубом.

Отмечается, что руководство «Челси» намерено включить в арендное соглашение обязательство выкупа, в то время как боссы «Боруссии» хотят оставить только опцию.

Матсен находится в системе «Челси» с 2018 года. В текущем сезоне защитник провёл за «аристократов» 15 неполных матчей во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. В конце лета защитник продлил контракт с лондонской командой до завершения сезона-2024/2025. Ориентировочная стоимость нидерландского футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее сообщалось о возможном возвращении в «Боруссию» вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо.