Агент Сафонов назвал главную проблему состава «Спартака» в текущем сезоне РПЛ

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о проблемах московского «Спартака» с составом в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиге и предложил красно-белым варианты решения этих проблем.

«У «Спартака» проблема [в том], что у них игроков на три состава. Им нужно думать не кого купить, а кого продать. Ну не может в команде тренироваться 33 человека. И настораживает, что в последнее время клуб стал меньше делать ставку на собственных воспитанников. В «Спартаке» очень хорошая школа, но кто из них сейчас играет?», — приводит слова Сафонова «Татар-информ».

Напомним, в этом сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 30 очков после 18 матчей. Лидирует «Краснодар» — у «быков» 38 очков за аналогичное количество игр.