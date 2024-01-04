«Россия должна диктовать условия, на которых войдёт в УЕФА». Роман Широков об отстранении

Генеральный директор клуба Второй лиги «Леон Сатурн», бывший футболист «Спартака», «Зенита» и сборной России Роман Широков высказался об отстранении России от международных турниров, а также поделился мнением о том, как должно происходить возвращение страны на международную арену, в частности в УЕФА.

«Калешин заявил, что Европа сама к нам прибежит? Она, может быть, и не прибежит, но мы выступаем с позиции страны-победителя в этом конфликте. Всё равно должны будем диктовать условия. Просто не нужно приходить и умолять нас пустить. Это они должны прийти, и мы уже на равноправных, а лучше с позиции страны-победителя будем диктовать условия, на которых войдём в УЕФА. Мы должны вернуться на те позиции, с которых ушли: какие места, сколько команд у нас было. Плюс можно немного похлопотать за наших друзей-белорусов, чтобы они получили чуть больше команд, чем было у них в еврокубках», — приводит слова Широкова Metaratings.

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.

Роман Широков является бронзовым призёром чемпионата Европы — 2008 в составе сборной России. Также Роман — трёхкратный чемпион России (дважды в составе «Зенита», один раз в составе ЦСКА), двукратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА (2008) в составе «Зенита».