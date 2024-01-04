Олег Романцев оценил нынешнее качество футбола в России

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев поделился мнением о качестве российского футбола в последних сезонах, сравнив его с уровнем того футбола, который был во времена его тренерской карьеры.

«Не знаю. Смотрю я матчи своих бывших команд… По мысли совсем другие ребята — и по техническому исполнению. Качество футбола… Нет. Может, я ностальгирую. Может, я не прав, но мне прошлый период больше нравился», — приводит слова Романцева «Матч ТВ».

Напомним, известному российскому специалисту в четверг, 4 января, исполнилось 70 лет. Романцев был игроком «Спартака» в период с 1976 по 1983 год. Затем он стал главным тренером красно-белых и находился на данном посту с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. Когда Романцев был главным тренером «Спартака», красно-белые восемь раз стали чемпионом России и трижды одержали победу в Кубке страны. Сейчас 70-летний Романцев работает в «Пари Нижний Новгород».