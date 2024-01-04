Олег Романцев: зачем нужны легионеры в РПЛ, если они сидят на лавке и курят бамбук?

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев раскритиковал легионеров в Российской Премьер-Лиге, заявив, что в нашем футболе необходимо больше доверять отечественным тренерам и игрокам.

«Я, может, скажу непопулярную вещь, но у нас есть очень хорошие тренеры. Им надо доверить хорошие команды.

Взять «Сочи» в разобранном состоянии и сделать его чемпионом? Нет! Но надо доверять хорошим специалистам. Дайте им время, и не пять месяцев. Чего вы хотите? Надо давать год‑два.

У нас почему‑то зарубежные тренеры и игроки в привилегированном состоянии. Почему? Не знаю. Никогда мы себя не уважали, так получается? [Иностранцы] должны быть на голову сильнее наших.

Если они делают результат, на них равняется молодёжь, то ради бога. Но если легионеры сидят на лавке и курят бамбук… Зачем они нужны? Я так же могу. Тем более бамбука побольше выкурю.

Мне кажется, что нужно делать какие‑то поправки. Хотя кто платит, тот и заказывает музыку. То, что я говорю, как об стену горох. Никому это не нужно и не важно», — приводит слова Романцева «Матч ТВ».

Напомним, известному российскому специалисту в четверг, 4 января, исполнилось 70 лет. Когда Романцев был главным тренером «Спартака», красно-белые восемь раз стали чемпионом России и трижды одержали победу в Кубке страны. Сейчас 70-летний Романцев работает в «Пари Нижний Новгород».