Олег Романцев назвал любимый клуб детства

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев рассказал, за какую команду он болел в детстве.

«Когда я начинал, телевидения в Красноярске не было, слушали радио. Довольно часто в репортажах звучали фамилии Стрельцова, Иванова — это торпедовцы. Потом я узнал, что «Торпедо» в то время доминировало, было на виду. Я заочно испытывал к ним симпатию. Когда меня спросили, я ответил, что болею за «Торпедо». За личностей. Можно сказать, что в детстве болел за «Торпедо».

После того, как ушли Иванов и Стрельцов, для меня кумирами стали спартаковцы. Начал болеть за «Спартак» и выступать за эту команду», — приводит слова Романцева «Матч ТВ».

Напомним, известному российскому специалисту в четверг, 4 января, исполнилось 70 лет. Романцев был игроком «Спартака» в период с 1976 по 1983 год. Затем он стал главным тренером красно-белых и находился на данном посту с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. Когда Романцев был главным тренером «Спартака», красно-белые восемь раз стали чемпионом России и трижды одержали победу в Кубке страны. Сейчас 70-летний Романцев работает в «Пари Нижний Новгород».