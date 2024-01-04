Николас Тальяфико: очень хотел выиграть чемпионат мира для Месси

Защитник сборной Аргентины и французского «Лиона» Николас Тальяфико поделился воспоминаниями о победе на чемпионате мира 2022 года, который состоялся в Катаре.

«Я не выступал за сборную на том этапе, когда Лео дошёл с Аргентиной до финала чемпионата мира, но не смог победить в нём (в составе сборной Аргентины Месси вышел в финал чемпионата мира 2014 года, где аргентинцы уступили сборной Германии со счётом 0:1. — Прим. «Чемпионата»). В Аргентине были недовольные этим, ведь когда дела идут плохо, некоторые становятся на сторону злопыхателей. Я хотел выиграть чемпионат мира в Катаре для него и для всей Аргентины. После того, как он прошёл через столько финалов, победа в финале такого крупного турнира стала для него огромным облегчением», — приводит слова Тальяфико Relevo.

Напомним, на чемпионате мира 2022 года Тальяфико принял участие в шести матчах, в которых не отметился результативными действиями. В общей сложности аргентинец провёл на поле 373 минуты. Тальяфико дебютировал в сборной в 2017 году. За этот период он принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол.