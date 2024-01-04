Олег Романцев рассказал, с чем у него ассоциируется «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев рассказал, с чем у него ассоциируется красно-белая команда.

«Что для меня «Спартак»? Я посмотрел на историю клуба… Николай Петрович Старостин правильно сказал, что спартаковцем нужно родиться. Стать им можно, наверное, но он говорил, что не знал таких случаев.

У меня была возможность пойти в другие команды, но я почему-то пошёл в «Спартак». За это я благодарен Старостину, Бескову и Всевышнему. «Спартак» — это всё. У меня с ним ассоциируется футбол. До конца жизни он останется для меня главной командой», — сказал Романцев в подкасте «Звук» на YouTube-канале ФК «Спартак».

Напомним, известному российскому специалисту в четверг, 4 января, исполнилось 70 лет. Романцев был игроком «Спартака» в период с 1976 по 1983 год. Затем он стал главным тренером красно-белых и находился на этом посту с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. Когда Романцев был главным тренером «Спартака», красно-белые восемь раз стали чемпионами России и трижды одержали победу в Кубке страны. Кроме того, Романцев дважды возглавлял сборную России — с 1994 по 1996, а также с 1998 по 2002 год. Сейчас 70-летний Романцев работает в «Пари Нижний Новгород».