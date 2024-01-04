Олег Романцев рассказал, почему принял решение возглавить «Спартак» в своё время

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России, экс-футболист красно-белых Олег Романцев рассказал, из-за чего, в своё время, принял решение стать главным тренером красно-белых.

«Я ехал со спокойной душой в «Спартак». Всегда говорил: «Никогда не пойду на место Константина Ивановича Бескова». Но Николай Петрович Старостин заверил: «Место свободно. Он уже уволен. Не пойдешь ты, есть много кандидатов». Он назвал фамилии, включая несколько великих спартаковцев. Но Бескова в команде точно не будет.

Я подумал, что если пойду я, то оставлю память о Бескове. Скажу, что я — ученик Константина Ивановича. Он будет гордиться, ему будет приятно. Придет другой и скажет: «Здесь надо всё ломать, тут Бесков накучерявил. Я всё буду делать по‑новому». И Константина Ивановича задвинут, всё забудут», — приводит слова Романцева «Матч ТВ».

Напомним, известному российскому специалисту в четверг, 4 января, исполнилось 70 лет. Романцев был игроком «Спартака» в период с 1976 по 1983 год. Затем он стал главным тренером красно-белых и находился на данном посту с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. Когда Романцев был главным тренером «Спартака», красно-белые восемь раз стали чемпионом России и трижды одержали победу в Кубке страны. До Романцева главным тренером «Спартака» был Константин Бесков, в период с 1977 по 1988 год.