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«Ювентус» — «Салернитана»: стали известны стартовые составы команд на матч Кубка Италии

«Ювентус» — «Салернитана»: стали известны стартовые составы команд на матч Кубка Италии
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Сегодня, 4 января, состоится матч в рамках 1/8 финала Кубка Италии, в котором встретятся «Ювентус» и «Салернитана». Команды будут играть на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине, Италия. Стартовый свисток встречи прозвучит в 23:00 мск.

Кубок Италии . 1/8 финала
04 января 2024, четверг. 23:00 МСК
Ювентус
Турин
1-й тайм
2 : 1
Салернитана
Салерно
0:1 Иквууэмеси – 1'     1:1 Миретти – 12'     2:1 Камбьязо – 35'    

Стартовые составы команд:

«Ювентус»: Перин, Гатти, Ругани, Данило, Камбьязо, Миретти, Локателли, Рабьо, Айлинг, Милик, Кьеза.

«Салернитана»: Фьорилло, Бронн, Данилюк, Ловато, Самбья, Ленговски, Стюарт, Чауна, Маджоре, Иквууэмеси, Ботхейм.

В нынешнем сезоне команды ещё не провели между собой ни одного матча. В рамках чемпионата Италии сезона-2022/2023 сегодняшние соперники встречались дважды. В матче 6-го тура чемпионата команды не смогли выявить победителя, завершив игру вничью со счётом 2:2, а во встрече в рамках 21-го тура сильнее оказался «Ювентус», добившийся разгромной победы — 3:0.

Победитель этой пары сыграет в четвертьфинале с «Фрозиноне», который разгромил «Наполи» со счётом 4:0.

Полная трансляция матча Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.

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