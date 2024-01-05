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«Уважай людей и заткнись!» Серхио Рамос вступил в перепалку с болельщиком после матча

«Уважай людей и заткнись!» Серхио Рамос вступил в перепалку с болельщиком после матча
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Защитник «Севильи» Серхио Рамос вступил в перепалку с болельщиком после поражения команды в матче 19-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (0:2). Во время послематчевого интервью болельщик кричал на Рамоса, после чего футболист резко отреагировал.

«Прояви немного уважения, мы говорим. Уважай людей и эмблему. Уважай людей и заткнись», — приводит слова Рамоса AS.

Напомним, Рамос перешёл в «Севилью» в сентябре 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца сезона. В нынешнем сезоне Рамос провёл за «Севилью» 10 матчей в чемпионате Испании, в которых записал в свой актив один гол.

На данный момент «Севилья» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 16 очков.

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04 января 2024, четверг. 21:15 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
0 : 2
Атлетик Б
Бильбао
0:1 Весга – 30'     0:2 Паредес – 76'    
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