«Любовь важнее денег». Чалханоглу рассказал о том, почему не уехал в Саудовскую Аравию

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу рассказал о том, как минувшим летом отказался от предложения перейти в клуб из Саудовской Аравии.

«Я решил никуда не уходить, потому что я люблю «Интер». У меня здесь важная роль. Я благодарен этому клубу, потому что я здесь расту, как игрок.

Все думают, что я покинул «Милан» из-за денег, но это далеко не всё, что меня беспокоит. Для меня чувствовать любовь намного важнее, и это то, что я получают от наших фанатов. Это то, что останется в моём сердце навсегда.

Я сфокусирован на своей работе. Я верю в себя, я знаю свои способности, но когда ещё к тому же фанаты дают тебе любовь, очень приятно отдавать им что-то взамен. Я счастлив, потому что я знаю, что непросто заслужить такую любовь.

Что бы я выбрал Скудетто или ещё один выход в финал Лиги чемпионов? Скудетто!», — сказал Чалханоглу в интервью Sportmediaset.

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