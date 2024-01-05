Черышев: Серия Б меня удивила, тут очень много квалифицированных футболистов

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев рассказал об уровне игры в Серии Б и про отличия итальянского футбола от испанского.

«Если честно, чемпионат меня удивил, тут очень много квалифицированных футболистов. Удивил и в плане физических требований, потому что ставка делается на физические кондиции, команды отталкиваются от физики. Много борьбы, много бега, вторых мячей, которые надо завоёвывать.

Конечно, сначала для меня это было чуть-чуть необычно, странно, потому что я приехал из Испании, где футбол, наверное, диаметрально другой — техничный, с акцентом на тактику. Но, я думаю, это тоже хороший опыт в моей карьере, я тут второй год, уже привык. Подтянул физические кондиции. Просто хочется продолжить в этом духе, прогрессировать. А дальше посмотрим, буду играть или нет. Главное — помогать команде, чем могу, проводить каждый матч с чистой совестью», — приводит слова Черышева «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Денис провёл восемь матчей в рамках Серии B, не записав на свой счёт результативных действий. «Венеция» после 19 туров второго по силе итальянского первенства располагается на втором месте в турнирной таблице.

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