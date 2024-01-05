Жоау Канселу получил травму в матче с «Лас-Пальмасом». Степень повреждения неизвестна

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу получил повреждение в матче 19-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (2:1).

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29-летний португалец не смог продолжить встречу и был заменён на 11-й минуте. Вместо него вышел датчанин Андреас Кристенсен. Степень травмы Канселу пока неизвестна, но в «Барселоне» обеспокоены ситуацией, сообщает журналист AS Хави Мигель.

Канселу перешёл в «Барселону» из «Манчестер Сити» в сентябре 2023 года на правах аренды. Соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 40 млн.

В нынешнем сезоне Канселу сыграл 22 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал две голевые передачи.

После 19 туров «Барселона» занимает третье место в Ла Лиге с 41 очком. Лидирует в чемпионате «Реал» (48 очков).

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