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Жоау Канселу получил травму в матче с «Лас-Пальмасом». Степень повреждения неизвестна

Жоау Канселу получил травму в матче с «Лас-Пальмасом». Степень повреждения неизвестна
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Защитник «Барселоны» Жоау Канселу получил повреждение в матче 19-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (2:1).

Испания - Примера . 19-й тур
04 января 2024, четверг. 23:30 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Эль-Хаддади – 12'     1:1 Ф. Торрес – 55'     1:2 Гюндоган – 90+3'    
Удаления: Синкгравен – 90+1' / нет

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

29-летний португалец не смог продолжить встречу и был заменён на 11-й минуте. Вместо него вышел датчанин Андреас Кристенсен. Степень травмы Канселу пока неизвестна, но в «Барселоне» обеспокоены ситуацией, сообщает журналист AS Хави Мигель.

Канселу перешёл в «Барселону» из «Манчестер Сити» в сентябре 2023 года на правах аренды. Соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 40 млн.

В нынешнем сезоне Канселу сыграл 22 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал две голевые передачи.

После 19 туров «Барселона» занимает третье место в Ла Лиге с 41 очком. Лидирует в чемпионате «Реал» (48 очков).

Испания - Примера . 19-й тур
04 января 2024, четверг. 23:30 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Эль-Хаддади – 12'     1:1 Ф. Торрес – 55'     1:2 Гюндоган – 90+3'    
Удаления: Синкгравен – 90+1' / нет
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