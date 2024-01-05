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Источник: Ильзат Ахметов подпишет контракт с «Зенитом» на 3,5 года

Источник: Ильзат Ахметов подпишет контракт с «Зенитом» на 3,5 года
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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов в ближайшее время станет игроком санкт-петербургского «Зенита».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, футболист подпишет соглашение с новым клубом на 3,5 года.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Зенит» заплатит «Краснодару» за трансфер Ахметова около 100 млн рублей.

25-летний Ахметов является уроженцем Бишкека, но выступает за сборную России, в составе которой провёл девять матчей. На клубном уровне полузащитник начинал карьеру в академиях Коноплёва и казанского «Рубина», однако основную известность получил, выступая за ЦСКА. Летом 2022 года Ахметов покинул клуб на правах свободного агента и перебрался в «Краснодар».

В нынешнем сезоне Ильзат принял участие 21 матче «быков» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в € 3 млн.

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