Широков: тренерская работа — это не моё, она не приносит мне удовольствия

Бывший футболист сборной России Роман Широков признался, что не хочет становиться тренером, хотя и проходит обучение для получения тренерской лицензии. По словам экс-игрока, работа во главе команды не проносит ему удовлетворения и удовольствия.

«Я уже отмечал, что пошёл учиться на тренера только для того, чтобы понимать, как устроены процессы внутри. Не хотел и не собирался вообще работать тренером.

Одна из причин, почему я не стал продолжать – осознание, что это не совсем моё. Это не приносит мне удовлетворения. Работаешь вроде много, а удовольствия в таком полном объёме нет», — приводит слова Широкова Metaratings.

Напомним, Широков повесил бутсы на гвоздь в 2016 году. На данный момент экс-футболист ЦСКА, «Зенита» и «Спартака» занимает пост генерального директора клуба Второй лиги «Леон Сатурн».