Роман Широков: футболисты, которые воспитываются в России, должны отдавать своей стране

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался по поводу трансферов российских футболистов в европейские клубы.

«Не очень сильно верю, что наши футболисты нужны кому-то на Западе. Кто-то считает, что нужно уезжать, кто-то – нет. Для кого-то важнее развиваться в России. Действительно, почему в России нельзя развиваться? Почему, оставаясь внутри страны, нельзя выходить на новый уровень? Во времена СССР много уезжало? Были пару примеров, да.

На всякий случай напомню, что у нас все клубы практически государственные. Даже если это частные клубы, то деньги добываются в России у их кураторов, владельцев. Соответственно, футболисты, которые здесь воспитываются, в первую очередь должны отдавать своей стране, а не везти куда-то», — приводит слова Широкова Metaratings.

Напомним, Широков завершил игровую карьеру в 2016 году. За свою карьеру он выступал за «Зенит», «Краснодар», «Спартак», ЦСКА и ряд других российских клубов. На данный момент Широков занимает пост генерального директора клуба Второй лиги «Леон Сатурн».