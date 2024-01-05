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У «Боруссии» будет право выкупа Санчо за € 29 млн — Football Insider

У «Боруссии» будет право выкупа Санчо за € 29 млн — Football Insider
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Дортмундская «Боруссия» будет обладать правом выкупа нападающего Джейдона Санчо за € 29 млн, сообщает Football Insider. Англичанин должен присоединиться к «шмелям» на правах аренды до конца сезона-2023/2024.

По информации источника, «Боруссия» будет выплачивать меньше половины зарплаты Джейдона во второй половине нынешней кампании. Напомним, Санчо перестал попадать в заявку «красных дьяволов» после того, как в конце августа поссорился с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Ранее в своей карьере 22-летний англичанин уже выступал за дортмундскую «Боруссию», откуда и перебрался в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году. В нынешнем сезоне игрок провёл только три игры в рамках АПЛ и не отметился результативными действиями.

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