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Голкипер «Манчестер Сити» Стеффен перешёл в «Колорадо Рэпидс» из МЛС

Голкипер «Манчестер Сити» Стеффен перешёл в «Колорадо Рэпидс» из МЛС
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Американский вратарь «Манчестер Сити» Закари Стеффен стал игроком клуба МЛС «Колорадо Рэпидс». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба на официальном сайте.

Голкипер сборной США провёл 21 матч во всех соревнованиях после перехода в «Сити» летом 2019 года. За это время Стеффен дважды стал обладателем титула чемпиона АПЛ. Закари также помог команде Хосепа Гвардиолы выиграть Кубок английской лиги в 2021 году, отыграв «на ноль» в финале с «Тоттенхэм Хотспур», в котором «горожане» победили со счётом 1:0.

За свою карьеру 28-летний Стеффен также успел поиграть в системе «Фрайбурга», «Коламбус», «Фортуну» из Дюссельдорфа и английский «Мидлсбро». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 2,5 млн.

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