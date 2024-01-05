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Тренер «Брентфорда» Франк — об Айване Тони: он останется, мы не должны его продавать

Тренер «Брентфорда» Франк — об Айване Тони: он останется, мы не должны его продавать
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Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк заявил, что нападающий его команды Айван Тони не будет продан в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что в английском форварде заинтересован лондонский «Арсенал».

«Он игрок «Брентфорда». Айван здесь, нам не хватает нескольких игроков линии атаки, и я не понимаю, почему мы должны его продавать. Я бы хотел, чтобы он оставался с нами как можно дольше. Не я буду тем человеком, который будет обсуждать это, но если бы спросили меня, то я бы сказал, что нам должно поступить какое-то невероятное предложение, чтобы мы начали обсуждать этот вопрос. Поэтому Айван останется здесь», — приводит слова Франка издание The Star.

Напомним, в мае этого года Тони был отстранён от футбола на восемь месяцев за нарушение регламента о ставках. Срок дисквалификации футболиста истекает 16 января. В прошлом сезоне Тони провёл 35 матчей за «Брентфорд» во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и пятью результативными передачами.

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