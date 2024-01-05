Ругани согласился на понижение зарплаты ради продления контракта с «Ювентусом»

Итальянский центральный защитник Даниэле Ругани (крайний слева на фото) согласился на понижение зарплаты в «Ювентусе» ради продления соглашения с туринским клубом. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter). Нынешняя зарплата футболиста составляет € 3 млн в год.

По информации источника, Ругани продлит контракт с «Ювентусом» до 2026 года в течение марта. В сделку может быть включён пункт о продлении соглашения до лета 2027 года.

Напомним, действующее трудовое соглашение 29-летнего игрока рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем сезоне итальянец принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя забитыми голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.