Пятницкий: в 2023 году запомнилось, когда «Урал» победил «Спартак» на последней минуте

Бывший тренер молодёжной команды московского «Спартака» Андрей Пятницкий рассказал, какой матч считает самым запоминающимся в 2023 году. Он выделил игру «Урала» и «Спартака», в которой екатеринбуржцы вырвали победу на последней минуте и обыграли соперника со счётом 3:2.

«В 2023 году самым запоминающимся стал матч «Урала» и «Спартака», когда команда Гончаренко добилась победы на последней минуте. Счёт тогда стал 3:2. Были ещё матчи, в которых случались неплохие камбэки», — сказал Пятницкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги лидирует «Краснодар». «Быки» набрали 38 очков по итогам 18 матчей и стали зимним чемпионом РПЛ. «Зенит» располагается на второй строчке. В активе сине-бело-голубых 36 очков за аналогичное количество игр. Замыкает тройку московское «Динамо», у которого 32 очка.