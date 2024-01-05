Хаманн — о Нуньесе: Дарвин стал бы лучшим игроком в мире, если бы начал забивать

Бывший футболист «Ливерпуля», «Баварии» и сборной Германии Дитмар Хаманн высказался о нападающем мерсисайдского клуба Дарвине Нуньесе.

«Болельщики «Ливерпуля» теряют терпение по отношению к Нуньесу, но, полагаю, они могут дать ему ещё несколько недель или месяцев. Дело в том, что, когда он играет, «Ливерпуль» создаёт много моментов, но если ты не реализуешь их, все усилия пропадают даром. На каком-то этапе Дарвин должен начать забивать. Последний его гол был в ворота «Ньюкасла» — за 12-14 матчей до последней игры с «Бёрнли». Если Нуньес начнёт забивать, то может стать лучшим игроком в мире», — приводит слова Хаманна издание Liverpool Echo.

В нынешнем сезоне 24-летний уругвайский нападающий провёл 19 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил пять голов и сделал шесть результативных передач.