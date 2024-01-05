Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Уткульбаев может возглавить «Енисей»

Юрий Уткульбаев может возглавить «Енисей»
Комментарии

Новым главным тренером «Енисея» может стать Юрий Уткульбаев, известный по работе с «Нефтехимиком» и «Рубином». Красноярский клуб ведет переговоры с 54-летним специалистом, но пока окончательной договоренности нет, информирует Metaratings.

Отмечается, что Уткульбаев – не единственный кандидат на пост главного тренера «Енисея». Клуб также рассматривает кандидатуру Спартака Гогниева, который в 2019 – 2022 годах тренировал «Аланию», а в начале сезона 2022/23 работал в Российской премьер-лиге с «Химками».

Ранее сообщалось, что «Енисей» вел переговоры с Дмитрием Кузнецовым, но тот предпочел продлить контракт с медийным футбольным клубом 2Drots.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android