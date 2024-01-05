Юрий Уткульбаев может возглавить «Енисей»

Новым главным тренером «Енисея» может стать Юрий Уткульбаев, известный по работе с «Нефтехимиком» и «Рубином». Красноярский клуб ведет переговоры с 54-летним специалистом, но пока окончательной договоренности нет, информирует Metaratings.

Отмечается, что Уткульбаев – не единственный кандидат на пост главного тренера «Енисея». Клуб также рассматривает кандидатуру Спартака Гогниева, который в 2019 – 2022 годах тренировал «Аланию», а в начале сезона 2022/23 работал в Российской премьер-лиге с «Химками».

Ранее сообщалось, что «Енисей» вел переговоры с Дмитрием Кузнецовым, но тот предпочел продлить контракт с медийным футбольным клубом 2Drots.