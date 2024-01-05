Юрий Уткульбаев отреагировал на информацию о переговорах с «Енисеем»

Бывший тренер «Нефтехимика» и «Рубина» Юрий Уткульбаев отреагировал на информацию о переговорах с «Енисеем».

«Енисей» ведёт со мной переговоры? Откуда такая информация? Пока не видел, без комментариев», — сказал Уткульбаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.