Массимо Каррера: матчем с «Сассуоло» Миранчук доказал, что у него есть будущее в Италии

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал игру российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче Кубка Италии с «Сассуоло» (3:1). Напомним, на 63-й минуте встречи Миранчук сделал результативную передачу на нападающего Шарля Де Кетеларе. На 71-й минуте российский футболист уже сам отметился голом.

«Я был на матче «Аталанта» — «Сассуоло» и видел великолепную игру Алексея Миранчука. Он доказал, что у него есть будущее в Италии. Миранчук провёл выдающийся для себя матч. Нельзя сказать, что он не подходит «Аталанте» по уровню. Я так не считаю», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний игрок принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Миранчука с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

Полная трансляция матча Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.