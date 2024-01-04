Серия A выделила голевой пас Миранчука в матче Кубке Италии с «Сассуоло»

Пресс-служба итальянской Серии А высоко оценила уровень футбольного мастерства российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, который он продемонстрировал в эпизоде, когда сделал результативную передачу на хавбека клуба из Бергамо Шарля де Кетеларе в минувшем матче Кубка Италии с «Сассуоло» (3:1).

«Голевая передача Миранчука на Шарля де Кетеларе — это хрестоматийный пример командной работы», — написано в официальном аккаунте Серии А в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, российский футболист сделал результативную передачу на 63-й минуте встречи. Затем, на 71-й минуте Миранчук уже сам отметился голом.

В нынешнем сезоне 28-летний игрок принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Миранчука с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

Полная трансляция матча Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.