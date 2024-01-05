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Месси, Мбаппе и Холанд — в символической сборной лучших игроков 2023 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала символическую сборную лучших игроков мира по итогам 2023 года.

Для формирования команды года была выбрана схема 3-4-3. Отметим, что итоговая сборная состоит из представителей 10 разных стран. Единственная повторяющаяся страна — Англия.

Фото: IFFHS

Полностью символическая сборная лучших игроков 2023 года по версии IIFHS выглядит следующим образом:

Вратарь: Эдерсон Мораес («Манчестер Сити», Бразилия).

Защитники: Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада), Ким Мин Джэ («Бавария», Южная Корея), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия).

Полузащитники: Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина), Джуд Беллингем («Реал», Англия), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия), Родриго Эрнандес («Манчестер Сити», Испания).

Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Гарри Кейн («Бавария», Англия).