Тренер «Реала» Анчелотти назвал Беллингема лучшим футболистом в мире

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал полузащитника мадридцев и сборной Англии Джуда Беллингема лучшим футболистом в мире.

«Он очень хорошо справляется, учитывая, что ему пришлось адаптироваться к новой культуре, новому языку… Он явно лучший игрок в мире», — приводит слова Анчелотти издание Mundo Deportivo.

Напомним, Джуд Беллингем перебрался в мадридский «Реал» из дортмундской «Боруссии» прошлым летом. В 17 матчах Ла Лиги этого сезона 20-летний хавбек забил 13 мячей и сделал две результативные передачи. Позавчера, 3 января, мадридский «Реал» обыграл «Мальорку» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Испании и упрочил своё положение на первом месте турнирной таблицы.

На данный момент после 19 сыгранных матчей испанской Примеры мадридский «Реал» является лидером с 48 очками. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Карло Анчелотти сыграют с «Альмерией». Игра состоится 21 января.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.