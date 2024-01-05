«Интер» объявил о переходе канадского полузащитника Бушанана из «Брюгге»

Миланский «Интер» официально объявил о полноценном переходе полузащитника сборной Канады Тажона Бушанана, выступавшего ранее за бельгийский «Брюгге».

Фото: ФК «Интер»

Ранее в СМИ сообщалось, что «Интер» выплатит бельгийской команде около € 10 млн. При достижении определённых условий будут предусмотрены дополнительные бонусы. Игрок подпишет с миланским клубом пятилетний контракт.

24-летний футболист может сыграть как на позиции вингера, так и крайнего защитника, при этом Тажон может играть на обеих сторонах поля. Бушанан станет первым канадским футболистом в истории итальянской Серии А.

Бушанан выступал за «Брюгге» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Брюгге» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.