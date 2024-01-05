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«Наполи» объявил о трансфере защитника Паскуале Маццокки

«Наполи» объявил о трансфере защитника Паскуале Маццокки
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Футбольный клуб «Наполи» объявил о переходе защитника «Салернитаны» Паскуале Маццокки.

В нынешнем сезоне 28-летний футболист провёл 18 матчей в рамках чемпионата Италии, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Маццокки в € 4 млн.

Фото: Официальный сайт «Наполи»

Маццокки — воспитанник клуба «Эллас Верона». За «Салернитану» футболист играл с 2022 года. Ранее в своей карьере итальянский защитник представлял такие команды, как «Парма», «Перуджа», «Венеция» и «Римини». «Наполи» после 18 туров Серии А нынешнего сезона занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. В следующем матче внутреннего первенства неаполитанцы сыграют с «Торино» на выезде.

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