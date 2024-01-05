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Клопп — о ротации состава на матч с «Арсеналом»: в этом нет особой необходимости

Клопп — о ротации состава на матч с «Арсеналом»: в этом нет особой необходимости
Getty Images
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что не видит смысла в ротации состава на матч третьего раунда Кубка Англии с «Арсеналом».

«Я точно не уверен, но, кажется, в первой половине сезона у нас была большая ротация состава. И не потому, что мы смелые для такого шага. Мы просто думали, что парни с этим справятся. На самом деле, я не уверен даже, что в таком матче, как с «Арсеналом», вообще нужна ротация. У нас есть игроки, мы выставим сильную команду. Будет ли это выглядеть как ротация, я не знаю. У нас есть шесть дней между играми. Мы играли 1-го числа, с «Арсеналом» встретимся 7-го. В ротации нет большой необходимости», — приводит слова Юргена Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

С «Арсеналом» на выезде мерсисайдцы сыграют в воскресенье, 7 января.

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