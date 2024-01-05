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Клопп — о Салахе и Эндо в сборных: буду очень рад, если они вылетят на групповом этапе

Клопп — о Салахе и Эндо в сборных: буду очень рад, если они вылетят на групповом этапе
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал отъезд Мохамеда Салаха на Кубок африканских наций, а также поездку японского полузащитника Ватару Эндо на Кубок Азии.

«Я бы сказал, что, если я пожелаю вам удачи, это будет ложью! Нет, я желаю, конечно! С личной точки зрения, я буду очень рад, если они вылетят на групповом этапе! Но, скорее всего, это невозможно, так что всё в порядке, и тогда они смогут поехать и выиграть его.

Удачи, до встречи и возвращайтесь здоровыми — вот, собственно, и все слова. Теперь мы должны с этим разобраться, и мы это сделаем. Конечно, вы видите последние игры и думаете: «Ладно, это выглядит немного странно». Но я уверен, что мы найдём выход, однако мы должны показать это на поле», — приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

Напомним, Кубок африканских наций пройдёт с 13 января по 11 февраля в Кот-д’Ивуаре. Кубок Азии пройдёт в Катаре с 12 января по 10 февраля.

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